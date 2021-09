Bakayoko: "Bello essere tornato. E' un Milan più forte rispetto a quello che avevo lasciato"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Timoue Bakayoko ha commentato così la sua ultima esperienza in rossonero: "Mi ricordo bene il mio ultimo match contro la Spal, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci in Champions. Per me è bello essere tornato, con un Milan in Champions League. E' un Milan più forte rispetto a quello che avevo lasciato, sono davvero felice".