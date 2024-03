Bakayoko dopo il gol al Monaco: "Bisogna ricordare che al Milan non ho giocato molto..."

vedi letture

Tiemoue Bakayoko ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Monaco-Lorient, sfida valida per la 26esima giornata di Ligue 1 che ha visto gli ospiti pareggiare contro i moneghaschi al 95' grazie al gol proprio del centrocampista francese. Nella parole dell'ex Milan è emersa non solo gioia per aver contribuito ad un ottimo risultato per la sua squadra, ma anche leggera frustrazione per l'ultima stagione in rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

“Mi sento sempre meglio. All’inizio della stagione ero piuttosto infastidito dagli infortuni. Ma bisogna ricordare che la scorsa stagione al Milan non ho giocato molto (solo tre partite, ndr). Il mio corpo ha dovuto riabituarsi a giocare le partite. Vedo che sto iniziando a tornare in forma“.