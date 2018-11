Bakayoko e la continuità ritrovata: il francese verso la sesta consecutiva dall'inizio

Ieri, in conferenza stampa, Rino Gattuso ha parlato dell'importanza della continuità per giocatori come Bakayoko. Il centrocampista francese, migliorato visibilmente nelle ultime settimane, gioca titolare dal 31 ottobre, quando il Milan superò il Genoa a San Siro. L'ex Chelsea ha collezionato cinque presenze dal primo minuto di fila (quattro in campionato ed una in Europa League) ed oggi potrebbe arrivare la sesta contro il Dudelange.