Bakayoko, il ruolino di marcia nella sua stagione al Milan: dal 31 ottobre saltò solo tre gare

Tiemoué Bakayoko pare il primo indiziato per la mediana rossonera, il Milan vuole riportarlo in rossonero e ne sta già parlando col Chelsea. Nel 2018/19, quando militò in rossonero con la formula del prestito, il transalpino, dopo un inizio traballante, si guadagnò i gradi da titolare senza più lasciarli. Dal 31 ottobre 2018, infatti, il classe '94 saltò soltanto tre partite, una delle quali per squalifica, tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.