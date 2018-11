Bakayoko, l'ultima rete segnata risale a quasi un anno fa

Tiemoé Bakayoko non è di certo un giocatore affine alla rete, considerando che in carriera ha realizzato soltanto nove gol tra Rennes, Monaco e Chelsea. Eppure nelle ultime tre stagioni il centrocampista francese è andato sempre in gol: l'ultimo, in ordine di tempo, risale a quasi un anno fa, nella vittoria esterna dei Blues contro l'Huddersfield risalente al 12 dicembre 2017.