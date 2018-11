Bakayoko omaggia Drogba: "Esempio per una generazione di giovani calciatori"

Didier Drogba ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista rossonero Bakayoko, su Instagram, ha dedicato un post all'attaccante ivoriano: "Sei stato un modello di carriera e personalità per una generazione di giovani calciatori come me. Hai dimostrato che con la perseveranza, il lavoro, la serietà si può a diventare un grande calciatore e un grande uomo. Grazie per tutto il divertimento e tutto ciò che hai fatto per il calcio"