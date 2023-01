Bakayoko, ora il Chelsea potrebbe rescindergli il contratto per liberarlo

MilanNews.it

Tiemouè Bakayoko sta vivendo la stagione di fatto da separato in casa, senza polemiche. Già quest'estate il Milan gli aveva comunicato che era libero di cercarsi un'altra squadra ma il francese aveva rifiutato decidendo di rimanere. Senza aver giocato un singolo minuto in questa stagione (per il Milan scatta l'obbligo di riscatto a un certo numero di presenze), ora Baka vorrebbe liberarsi. In questo senso il Chelsea sarebbe pronto a rescindere il contratto del centrocampista in modo tale che possa salutare in un colpo solo sia i londinesi che i rossoneri che, dal canto loro, risparmierebbero sull'ingaggio.