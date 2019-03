Balata e Tommasi contro match fixing

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Formare i giovani giocatori nel contrasto al match fixing, una piaga che può uccidere il calcio e la passione di milioni di tifosi. Con questi obiettivi Lega B e Associazione Italiana Calciatori hanno organizzato l'Integrity Tour, un progetto che entrerà in tutti gli spogliatoi delle formazioni Primavera e Under 17 delle società iscritte al campionato di Serie BKT per la stagione 2018/2019. Per il presidente della Lega B Mauro Balata, "la credibilità del calcio passa anche e soprattutto dal comportamento dei tesserati dentro e fuori dal campo. Al rispetto per l'avversario nel rettangolo del gioco deve corrispondere anche il rispetto verso il tifoso, la maglia e la propria società nella pratica quotidiana". "La formazione dei giovani è sempre il miglior investimento in tutti gli ambiti lavorativi - gli ha fatto eco il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi - Nel calcio è particolarmente necessario prevenire i rischi preparando le nuove generazioni ad uno sport che cambia così velocemente".