Balata: "Il campionato di Serie B parte come previsto"

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "È stata una assemblea molto intensa. Il calendario parte come previsto, lo abbiamo stabilito noi. Credo che la FIGC sia d'accordo perché lo ha approvato, non vedo da dove escano idee diverse. Spostare le date sarebbe stato un problema. Il campionato parte, speriamo che parta con tutte e 20 le squadre". Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, al termine dell'odierna assemblea. "Riteniamo che i calendari debbano avere non solo la precedenza ma devono essere tutelati.

Il vero problema è questo, servirebbe un percorso di giustizia più breve a tutela delle competizioni, delle società e dei tifosi - ha proseguito -. Sovrannumero? Non è sul tavolo. Abbiamo deciso che siamo 20 squadre e partiamo a 20. Il format è consolidato e rappresenta molto bene le nostre idee che tutela il valore sociale economico della Lega. Abbiamo stabilito di avere regole che tutti rispettano. Queste situazioni fanno male al calcio, c'è troppa confusione", ha concluso. (ANSA).