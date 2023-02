Balata: "Impegno della Lega B per garantire regolarità della competizione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "La Lega Serie B è una lega i cui organi operano in modo trasparente e democratico. L'impegno di tutti, a partire dal sottoscritto, è da sempre improntato a garantire la regolarità della competizione". Il presidente dei club del campionato cadetto, Mauro Balata, interviene così all'indomani dell'Assemblea della Lega B nella quale si e' discusso anche della vicenda Reggina: il club calabrese per ristrutturare il debito della precedente gestione ha bisogno dell'ok del tribunale amministrativo, che non lo ha dato per il pagamenti dei contributi. Ne nasce il rischio di deferimento e un conflitto in punta di diritto tra giustizia sportiva e ordinamento statale. Balata - fa sapere in una nota la Lega - sottolinea come "la serena discussione svoltasi nel corso dell'assemblea di ieri ha avuto ad oggetto un approfondimento tecnico e giuridico teso ad individuare meccanismi di coordinamento tra il 'Codice della crisi d'impresa' con le norme dell'ordinamento sportivo, il cui obiettivo è quello di garantire l'equo svolgimento delle competizioni. Su questo - aggiunge il presidente della Lega B - ieri si è aperto un dibattito al quale hanno contribuito tutte le società presenti, con la consapevolezza tuttavia che il tema, laddove vi siano già procedimenti pendenti, va affrontato e risolto nelle sedi competenti, tenendo conto dell'interesse, comune alla Lega e a tutte le associate, a garantire l'integrità della competizione". (ANSA).