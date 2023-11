Balata invita a far giocare i giovani talenti italiani

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - 'Dopo la fase di formazione, che prevede in generale studio, apprendimento, deve venire quella della valorizzazione, che porta allo sviluppo delle competenze acquisite ma solo se possono essere espresse nella pratica". Lo ha sottolineato il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, nel suo intervento al convegno 'Allenare verso il futuro', organizzato in occasione dell'apertura dell'anno accademico della facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Milano. Balata ha messo l'accento sull'importanza di far giocare i giovani talenti e sull'impegno della Lega B in questo senso, individuando in esso la prima mission quale contributo al rilancio del movimento calcistico azzurro. Balata ha parlato dei numeri delle rose del campionato cadetto, formate dall'80% da italiani comprendendo anche le Primavera che hanno percentuali attorno al 90%, e chiuso il parlando appunto della differenza tra formazione e valorizzazione: "Dopo la prima, se manca la seconda è come se uno studente di medicina avesse ottimi voti all'università e poi gli fosse negata la possibilità di esercitare.

Il suo talento ne verrebbe compromesso'. Nel corso del convegno, sono intervenuti anche il tecnico e Mario Beretta, delegato dell'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac), e Carlo Piazzoli, Ceo di International Soccer Academy, che hanno introdotto il tema, proiettando il futuro attraverso i dati dei giocatori italiani nel 2023, ed è stato affrontato anche il tema del calcio femminile, oltre a quello dell'inclusione. (ANSA).