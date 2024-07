Balata: "Quello della valorizzazione dei giovani è un esercizio antico della Serie B e non dovuto ai dibattiti di oggi sul rilancio del calcio italiano"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Quello della valorizzazione dei giovani è un nostro esercizio antico e non dovuto ai dibattiti di oggi sul rilancio del calcio italiano". Parola del presidente della Lega di B Mauro Balata nel corso della presentazione a La Spezia del calendario della Serie cadetta. "Già due anni fa decidemmo di destinare tutte le risorse per il minutaggio del gioco effettivo in campo ai giocatori agli Under 21, questo - aggiunge Balata - ci ha consentito di avere nelle squadre Primavera il 90% degli italiani e il 74% nelle prime squadre e fra questi tantissimi giovani talenti che sono quelli che alimentano il grande calcio nazionale". (ANSA).