Balata: "Rispetto per memoria di Astori"

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Rispettare la memoria di Davide Astori". Questo l'appello del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, intervenuto dopo l'inspiegabile rabbia scatenata sui social contro il povero ex capitano viola, scomparso il 4 marzo 2018. "Il calcio è passione, socialità, divertimento non c'è spazio per l'odio o per l'insulto", ha detto Balata, esprimendo "massimo dissenso e riprovazione per i messaggi vergognosi beceri e incivili contro Davide Astori, un esempio di atleta, calciatore, uomo e padre". Balata, a nome di tutta la Lega di B, ha espresso solidarietà alla famiglia Astori, alla Fiorentina e ai suoi tifosi dopo i messaggi apparsi sulle piattaforme social con commenti che infangavano la memoria dell'ex giocatore viola.