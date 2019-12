Balata, vicenda Lega A non dà bella immagine calcio italiano

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Le vicende della Serie A non danno una bella immagine del calcio italiano, ma dalle grandi crisi si può uscire crescendo". Lo ha detto il presidente della Serie B Mauro Balata, al termine dell'assemblea dei club cadetti, commentando le ultime vicende nella Lega maggiore. "Se non dialoghi con la A il sistema non cresce, bisogna convincerli a portare avanti i progetti più virtuosi altrimenti si continua a litigare per una coperta che resta corta - ha proseguito -. Non litighiamo, solo così ritroveremo il posizionamento di qualche anno fa. Vogliamo essere lo stimolo per riprendere un sentiero luminoso". Balata, che ha partecipato all'odierno Consiglio federale in collegamento via Skype, si è astenuto dal voto sulla nomina di Giancarlo Abete a commissario ad acta della Serie A. Il numero 1 della lega cadetta ha tenuto a precisare che la sua astensione non è legato alla persona dell'ex presidente della Figc, quanto sul metodo elettivo: "Chiedo di tener conto anche di noi, magari informandoci prima", ha commentato Balata. Nell'assemblea di oggi, intanto, la Serie B ha approvato il bilancio 2018/19 con 16 voti a favore e due voti contrari (Brescia e Verona). (ANSA).