Baldaccini: "Da quello che emerge il Milan è apparso senz'anima, e questo è un gran difetto"

Veronica Baldaccini ha parlato del Milan su Sky Sport nel postpartita di Salernitana-Milan, sfida riacciuffata all'ultimo dai rossoneri con un gol di Jovic a siglare il 2-2 in extremis. Ecco le sue parole: "Da quello che emerge il Milan è apparso senz'anima, e questo è un gran difetto. Il Milan di Salerno non ha scuse e la brutta prestazione è abbastanza inspiegabile. I rossoneri arrivavano anche da una bella vittoria contro il Monza, dopo aver vinto pure a Newcastle in Champions".