Bale ha deciso, resta al Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Gareth Bale vuole restare al Real Madrid. Il giocatore gallese - scrive la stampa spagnola - nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza dei blancos e ha comunicato l'intenzione di continuare a vestire la maglia del Real e che non prenderà in considerazione offerte da altri club. La decisione di Bale - che con Zidane è stato impiegato poco - ha sorpreso la dirigenza madridista anche alla luce dei recenti acquisti (gli attaccanti Hazard, Jovic e Rodrigo) e del mancato introito dalla sua eventuale cessione. Secondo As, tra i motivi della decisione di Bale di restare a Madrid la difficoltà di trovare un altro club disposto a pagare l'ingaggio del gallese, che si aggira intorno ai 17 milioni di euro netti, e anche la volontà della famiglia che vuole restare nella capitale spagnola.