Ballo-Touré al Fulham, che flop! Solo 8 partite giocate, a luglio sarà di nuovo a Milanello

Nel pomeriggio di oggi si è conclusa la Premier League 23/24, e contestualmente l'avventura al Fulham di Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese aveva lasciato il Milan in estate in prestito per il club inglese, dopo aver rifiutato diverse destinazioni a titolo definitivo come il Werder Brema.

Nella terra d'Albione credeva di poter trovare maggior spazio e continuità rispetto a quanto raccolto nel Milan, chiuso sempre da Theo Hernandez, ma non è di certo andata come pensava: ha giocato 6 partite di Premier League e 2 di Coppa di Lega, per un totale di 224 minuti. Dal primo luglio sarà di nuovo a Milanello, ma ovviamente senza disfare la valigia: i rossoneri gli troveranno di certo un'altra sistemazione.