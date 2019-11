Balo, non accuso Verona ma pochi scemi

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - "Non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che hanno fatto i cori e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo": lo dice Mario Balotelli in un estratto dell'intervista a Le Iene in onda questa sera. "Dico la verità: lo stadio del Verona e i tifosi del Verona - aggiunge - mi stanno anche simpatici con i loro sfottó. Ma se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi ma non così. Così non va bene. Così non ci siamo".