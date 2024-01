Balotelli: "Bastoni-Duda? Se ci fossi stato io, l'arbitro mi avrebbe dato il rosso senza neppure consultare il VAR"

Negli ultimi giorni, si è parlato tantissimo della clamorosa svista di arbitro e VAR durante Inter-Verona in occasione del netto fallo di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi. A commentare questo episodio è stato anche Mario Balotelli, ex attaccante, tra le altre, di Milan, Inter, Monza e Manchester City, il quale, intervenuto durante una diretta Twitch di TvPlay, ha dichiarato: "Se io avessi fato una cosa del genere, nemmeno il tempo di far uscire la palla dall'area e l'arbitro avrebbe avuto già in mano il cartellino rosso. Senza nemmeno guardare il VAR, a me era già rosso".

L'ex rossonero ha anche detto la sua sul VAR: "Voglio dire una cosa da giocatore ancora in attività: parlo in generale, il VAR ha rotto il c...o, fa cagare. L'ho sempre detto".