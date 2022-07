Balotelli: "De Laurentiis non mi ha voluto al Napoli. Nazionale? Non ne parlo"

MilanNews.it

Dopo l'amichevole contro il Napoli, nella quale è andato a segno su calcio di rigore con la maglia del suo Adana Demirspor, Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Giocare a Napoli per me sarebbe stato un sogno, l'ho sempre detto. Rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che purtroppo non abbia mai voluto e per questo motivo non ho mai vestito la maglia azzurra. Io ho sempre detto, magari. Ritorno in Nazionale? Non voglio parlarne, il mio pensiero è che l'Italia sia la cosa più bella che c'è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”.