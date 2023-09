Balotelli: "Ho visto un paio di partite di Serie A e non per cattiveria, ma il livello è quasi più alto in Turchia"

Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Controcalcio, Mario Balotelli ha parlato senza peli sulla lingua del livello attuale del calcio italiano: "L’anno scorso ho guardato un paio di partite di Serie A e non per cattiveria ma le paragonavo alle partite che facevamo in Turchia. Il livello è quasi più alto in Turchia oggi della Serie A. La Serie A non è un campionato scarso, ma il livello degli altri campionati si sta alzando".

Sull'avvento dell'Arabia Saudita nel mercato del pallone: "Io ho rifiutato un’offerta cinese molto più alta delle cifre arabe. Non rimpiango di averla rifiutata, ho preferito giocare a calcio e restare a Marsiglia. Non so cosa farò in futuro, ma come si può dire che uno che va in Arabia non per soldi? Se offrissero pochi soldi i giocatori non ci andrebbero".