Balotelli: "Milan in Europa League? Nel caso proverei a vincerla"

vedi letture

Mario Balotelli è tornato a parlare di Milan. L'attaccante ha rilasciato un'intervista a TvPlay toccando vari temi tra cui quelli di stretta attualità rossonera, in seguito alla sconfitta con il Borussia Dortmund per 3-1, che compromette quasi definitivamente il discorso qualificazione agli ottavi. Ecco le sue parole sul girone di Champions e le possibilità di passarlo:

“Per passare il turno serve una grande squadra che giochi da grande squadra perché giocare in Inghilterra col Newcastle è dura, poi anche un po’ di fortuna. Tifosi più caldi? Quelli del City fanno più casino di quelli del Liverpool. E’ brutto andare in Europa League quando inizi in Champions, ma a quel punto proverei a vincere l’Europa League, resta pur sempre un trofeo importante”.