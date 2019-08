Balotelli "vecchiaia non mi cambia"

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Ventinove candeline da spegnere con barba e capelli bianchi. Mario Balotelli si fa gli auguri alla sua maniera, postando su Instagram una foto che lo ritrae anziano grazie all'applicazione di Faceapp che invecchia. "Tanti auguri a me - scrive Super Mario - la vecchiaia non mi cambia!". L'attaccante, classe '90, svincolato dall'Olympique Marsiglia, deve ancora trovare una squadra con cui giocare. Il Flamengo era apparso interessato, ma l'affare non è andato in porto.