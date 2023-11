Balreira (Record): "Pioli e Ibra fondamentali per la crescita di Leao, gli manca continuità"

Il collega Filipe Balreira, presente al TransferRoom Summit di Estoril, Portogallo, parla con Tuttomercatoweb.com di Rafael Leao e del momento del portoghese del Milan, ora fermo ai box per infortunio.

Al netto del ko: alti, bassi, mirabilie e qualche momento di black-out. Cosa manca a Leao?

"Continuità. E' troppo incostante, è stato lineare, come stagione, solo nell'anno dello Scudetto. Credo che gli manchi una crescita, nell'ultimo periodo, sulla fase difensiva, nonostante lo straordinario lavoro fatto con lui da Pioli".

Continuità per diventare grande

"Pioli e anche Ibrahimovic sono stati fondamentali per la crescita tattica di Leao ma gli manca continuità. Ora poi è anche più sereno per le questioni extracampo, una volta rientrato dall'infortunio potrà dare tutto".

In Nazionale com'è considerato?

"Non gioca bene, complice anche il modulo, complice anche il fatto che ci sono altre stelle nel Portogallo. Il ct lo costringe a un lavoro difensivo, nel 4-4-2, che gli è poco consono. Lo fa giocare quasi da esterno".

In Italia è visto come la star assoluta, insieme a Lautaro e Osimhen, di questa Serie A

"Se penso alla Nazionale invece dico Bernardo Silva, un altro però per il quale vale la stessa questione, il 4-4-2 non lo valorizza. In ogni caso, Rafael non è un titolare del Portogallo: l'attacco è Felix, Ronaldo e poi c'è Bernardo".