Balzaretti elogia Reijnders: "Dopo Rodri è tra i migliori di tutto l'Europeo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Euro Cronache', l'ex dirigente di Udinese e Vicenza Federico Balzaretti ha elogiato il milanista Tijjani Reijnders incoronandolo come uno dei migliori fino a questo momento di Euro2024. Non solo, l'ex calciatore e dirigente ha anche proposto al Milan un calcaitore molto interessante, connazionale dell'olandese fra l'altro, col quale poter andare a rinforzare e completare la mediana in vista della prossima stagione, centrocampista che fra le altre cose ha anche un passato in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

"Reijnders mi è piaciuto tantissimo per tutto l’Europeo, dopo Rodri è sicuramente tra i migliori di tutta la manifestazione. Ha messo due palle in verticale con una luce diversa e sta sbocciando definitivamente adesso. È un giocatore di volume. Schouten è il partner perfetto di Reijnders a centrocampo, è super intelligente e legge il gioco lavorando molto sui tempi. Dà molto equilibrio in mezzo al campo. Per il Milan sarebbe meglio Schouten di Fofana secondo me“.