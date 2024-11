Balzaretti: "Leao e Pavlovic sono due giocatori altalenanti"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex dirigente e calciatore Federico Balzaretti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Theo Hernandez, che in questa stagione sta avendo un rendimento estremamente altalenante, un po' come tutta la squadra:

"Il rendimento del Milan è altalenante anche perché i suoi giocatori importanti sono altalenanti. Cioè è una conseguenza anche di Theo. Io stravedo per lui, sono innamoratissimo di Theo, in questo momento, però, è un giocatore che sta, soprattutto a livello difensivo, perfomando molto meno bene. E gli abbiamo fatto i compliementi ad inizio campionato di quanto era migliorato, addirittura l'anno scorso aveva fatto il difensore centrale, di quanto era migliorato in Italia. Quindi non credo sia peggiorato tutto d'un colpo. Credo che sia a livello psicologico qualche cosa che in questo momento non va. Ma comunque altalenante.

Leao è altalenante. Pavlovic è un giocatore altalenante. Bisognerebbe trovare una quadratura con dei giocatori che invece garantiscono una stabilità di prestazioni, al quale puoi mettere due giocatori, massimo tre, che sono quelli che ti accendono. Tutte le grandi squadra sono state composte in questa maniera".