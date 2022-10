MilanNews.it

Il giocatore del Lille Jonathan Bamba ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso sul rientro in campo di Maignan: “Mi dice che è felicissimo a Milano. Ci ho parlato ieri al telefono e spero che torni in tempo per il mondiale e per aiutare i rossoneri.”