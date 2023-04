Barbano: "Il Milan è un insieme un pieno di acuti e di vuoti"

Il confronto tra Milan e Napoli rischia di essere il banco di prova delle reali ambizioni azzurre. A sostenerlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano : "Non solo - scrive il giornalista - perché con le due milanesi in semifinale, lo scudetto di Spalletti apparirebbe più piccolo. Ma perché la strabordante quanto incostante qualità rossonera è il muro davanti a cui si arresta l’armonia del palleggio azzurro, soprattutto quando manca l’alternativa del gioco lungo". Senza Osimhen, il Napoli "è ancora un’architettura di rara raffinatezza ma di scarsa utilità, dove la caparbietà di Kvara racconta novanta minuti di solitudine".

Il Milan, invece, è "insieme un pieno di acuti e di vuoti". Barbano chiosa con una domanda per Spalletti: "Perché non provare un centrocampo a quattro con Ndombelé titolare dall’inizio, sacrificando Lozano, e Zielinski dietro al duo Kvara-Osi? L’assenza di Anguissa, squalificato nel ritorno, potrebbe essere coperta da Elmas. Siamo certi che il 4-3-3 sia l’unico modo in cui questa squadra può esprimersi?".