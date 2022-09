Barbano: "Le sei squadre di vertice dovranno guardarsi da alcune outsider che sanno come fermarle"

MilanNews.it

Le sei squadre fatte per stare al vertice - Milan, Inter, Napoli, Juve, Roma e Lazio - dovranno guardarsi da alcune outsider che sanno come fermarle" scrive Alessandro Barbano al Corriere dello Sport, nel suo consueto corsivo per il quotidiano. A dimostrazione di ciò, la sfida tra Milan e Sassuolo, con i rossoneri che hanno pagato la compattezza degli avversari e la mancanza di alternative sul piano dell'ingegno tattico nello 0-0 portato a casa dal Mapei. Diversa, invece, è stata la serata di Inter e Roma che, rispettivamente contro Cremonese e Monza entrambe neopromosse, hanno passeggiato sulla vittoria. All'Olimpico, le luci si sono accese su Paulo Dybala che ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia giallorossa. In una stagione come quella che si prospetta, con un lungo tour de force in vista dello stop per il mondiale, "godiamoci quella che Dybala ci regala. Un gol così è di tutti, anche se lui lo segna per la Roma".