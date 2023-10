Barbano: "Precipitazione strutturale nel modulo di Pioli. È il Milan dell’ardore e della confusione"

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport Alessandro Barbano analizza il pari senza reti del Milan contro il Borussia Dortmund, che fa seguito a quanto mostrato dai rossoneri contro il Newcastle: "Il calcio verticale accende speranze, spreca energie e non rende ciò che promette. È il Milan degli eccessi e degli errori. L’unica squadra capace di giocare novanta minuti senza fare mai possesso palla. Perché chiunque prende la palla, la butta in avanti e inizia a correre. Piace? Tanto. Funziona? Poco. Perché è vero che con un’età media tra le più basse del campionato puoi anche permetterti di correre a perdifiato dall’inizio alla fine. Ma poi, quando sei in zona tiro, la nebbia ottenebra la visuale e tutto finisce in frittata".

C’è una precipitazione strutturale nel modulo di Pioli

"È il Milan dell’ardore e della confusione, una squadra eternamente adolescente, che non sembra evolvere mai. È un limite anagrafico, caratteriale o tattico? Forse tutti e tre. Guardi questa squadra contro i più modesti tedeschi e pensi: come fanno a creare così tanto gioco senza metterla dentro almeno una volta? C’è una precipitazione strutturale nel modulo di Pioli, che finisce per ritorcersi contro".