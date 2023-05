Barbano: "Torna a casa il Milan eterno bambino, Inter matura e saggia"

MilanNews.it

Il condirettore Alessandro Barbano, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, ha analizzato così la qualificazione dell'Inter di mister Simone Inzaghi in finale di Champions: "Va in finale la squadra più matura nel momento decisivo della stagione, una congiuntura forse casuale, forse frutto di una catena di tentativi falliti e finalmente in grado di risultare fruttuosi. Va in finale la squadra tatticamente più saggia, capace di cinturare l’agibilità offensiva dei due milanisti più pericolosi, Leão e Brahim Diaz.

Va in finale la squadra che recupera la regia di Brozovic, la visione di Calhanoglu, la duttilità di Barella, la diligenza di Dumfries, la ficcante percussione di Dimarco, e ne fa una mediana ubiqua e armonica, mai lunga, mai sfilacciata, sempre in rapporto con la difesa a tre, dove Acerbi riesce ancora a mettere tutta l’esperienza che ha, e a fare la differenza. Torna a casa il Milan eterno bambino, mai capace di cogliere appieno gli appuntamenti decisivi che la storia gli pone davanti, esteticamente sublime, concretamente evanescente, capace di fallire nel primo tempo con i suoi uomini chiave due occasioni che nessun uomo chiave dovrebbe mai fallire".