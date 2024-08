Barça, ceduto Lenglet all'Atlético Madrid: era stato cercato anche dal Milan

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - IL Barcelona ha annunciato che il difensore Clément Lenglet è stato ceduto all'Atlético Madrid, mentre l'attaccante brasiliano Vitor Roque, poco prolifico da quando è arrivato in Catalogna, è stato ceduto al Betis Siviglia. Arrivato a Barcellona lo scorso gennaio, sei mesi dopo aver firmato per quasi 30 milioni di euro, Vitor Roque ha segnato solo due gol in 16 partite con la maglia blu. Il brasiliano di 19 anni è in prestito con opzione d'acquisto al Betis. In prestito senza opzione di acquisto, Lenglet (29 anni) ha giocato 160 partite con il Barça dal 2018.

Desideroso di alleggerire la sua massa salariale negli ultimi anni, il Barcelona, ora allenato dal tedesco Hansi Flick, aveva già prestato il giocatore in Inghilterra nelle ultime due stagioni. Prima a Tottenham e poi ad Aston Villa. (ANSA).