Barcellona, allarme Messi: problema alla gamba e sostituito

Infortunio rimediato da Leo Messi nel corso di Barcellona-Villarreal. L'argentino ha giocato i primi 45' venendo sostituito nell'intervallo da Dembélé. Poco prima del 30' il giocatore ha iniziato ad accusare problemi alla gamba sinistra, nell'area pubica. Messi verrà sottoposto ad accertamenti, anche se con ogni probabilità salterà la sfida contro il Getafe. Questo per non rischiare in vista della sfida contro l'Inter in programma mercoledì 2 ottobre.