Barcellona, anche Thiago Motta e De Zerbi per il dopo-Xavi

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Anche se la dirigenza assicura che ancora non è cominciata la ricerca del successore di Xavi, che sabato scorso ha annunciato che lascerà la guida tecnica del Barcellona, la stampa spagnola fa già i nomi dei principali candidati alla panchina 'blaugrana'. Fra questi c'è un tecnico che attualmente allena in Serie A, ovvero Thiago Motta, centrocampista del Barça dal 2001 al 2007 e il cui attuale contratto con il Bologna scade a fine campionato. Stessa data di fine rapporto per Sergio Conceiçao con il Porto, squadra di cui l'ex laziale è stato anche giocatore ai tempi in cui ne faceva parte anche l'attuale ds del Barcellona Deco, la parola del quale avrà un peso importante nella scelta del nuovo tecnico.

Si fanno poi i nomi di Roberto De Zerbi, ora al Brigthon e indicato anche come possibile successore di Jurgen Klopp al Liverpool (il tedesco ha ribadito che si prenderà un 'anno sabbatico'), Hansi Flick e Imanol Alguacil, quest'ultimo stimato dai dirigenti catalani per quanto sta facendo alla Real Sociedad. Si sono invece già tirati fuori Mikel Arteta, che ha fatto sapere di non voler lasciare l'Arsenal in anticipo rispetto all'accordo che scadrà a giugno 2025, e Michel, che intende proseguire l'avventura con il Girona, attuale capolista della Liga che lo ha messo sotto il contratto fino al 2026. (ANSA).