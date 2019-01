Barcellona annuncia: accordo per Todibo

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Il Barcellona ha raggiunto l'accordo con il francese Jean-Clair Todibo che diventerà blaugrana a partire dal primo luglio prossimo, dunque dalla prossima stagione agonistica. Il difensore centrale, classe 1999, nato a Cayenne (Guiana Francese), è in scadenza di contratto con il Tolosa: arriverà pertanto in Catalogna a parametro zero. Nel corso dell'attuale stagione ha finora totalizzato 5 presenze senza realizzare alcun gol nella Ligue 1. La notizia dell'accordo raggiunto con Todibo è stata diffusa del club spagnolo attraverso il proprio sito ufficiale.