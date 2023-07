Barcellona, arrivano soldi freschi: aumento di capitale per iscrivere i nuovi acquisti a LaLiga

Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez. Ma anche i rinnovi di Ronald Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso e Inaki Pena. In questa sessione di mercato il Barcellona non se n'è stato di certo con le mani in mano e ha portato a compimento sette operazioni tra acquisti e prolungamenti contrattuali. E adesso dovrà riuscire a iscriverli nella lista da presentare a LaLiga.

Nuova iniezione di soldi

Come riportato dalla Cadena SER, non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista, grazie a una nuova iniezione economica che presto arriverà. Durante la tournée negli Stati Uniti c'è stata una riunione a Los Angeles tra il presidente Laporta e la dirigenza al fine di pattuire un nuovo aumento di capitale. Un'operazione di cui LaLiga era già a conoscenza grazie al piano presentato qualche settimana fa dal Barcellona.