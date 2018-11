Barcellona da record: è il club con il monte-ingaggi più alto della storia

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il Barcellona è il club con il monte-stipendi più alto nella storia del calcio. Il dato emerge da uno studio pubblicato sul sito Sporting Intellinge, nel quale si evidenzia come il club catalano paghi in media ai propri calciatori uno stipendio di 11 milioni all'anno. Per la precisione, i tesserati del Barca nel 2018 ricevono in media 11.800.468 euro e, a elevare la media, contribuisce il mega-salario di Leo Messi, che percepisce 43 milioni a stagione (in altre parole, circa 30 mila euro al giorno). Non c'è, però, solo l'argentino nel libro-paga monstre dei dirigenti catalani, visto che anche Suarez, Coutinho e Piqué non sono giocatori dagli stipendi bassi. Anzi. Alle spalle del Barcellona, in questa speciale classifica, c'è il Real Madrid, sebbene alleggerito dal salario di Cristiano Ronaldo, passato in estate alla Juve. Lo stipendio-medio dei calciatori del club 'blanco' è di 10.644.272 milioni.