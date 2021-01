Barcellona, esercitata l'opzione di rinnovo per Riqui Puig: era stato osservato dal Milan

Riqui Puig resterà al Barcellona fino al 2023. Il canterano ha esteso per altre due stagioni il suo contratto in scadenza. Contratto già firmato e secondo quanto riportato dai media catalani il Barcellona non dovrebbe fare alcun annuncio ufficiale a riguardo, trattandosi semplicemente di un'opzione di rinnovo esercitata. Clausola rescissoria di 100 milioni. 21 anni, il centrocampista in questa stagione ha giocato pochissimo, appena 78 minuti spalmati in cinque presenze fra campionato e Champions League. Il classe '99 era stato osservato per diverso tempo dal Milan.