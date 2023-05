Barcellona, la squadra di Xavi si è laureata campione di Spagna

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Grazie al successo sul campo dell'Espanyol (2-4), il Barcellona si è laureato campione di Spagna per la 27ma volta. L'ultimo titolo nazionale risaliva alla stagione 2018-'19. A quattro giornate dal termine de La Liga, i blaugrana - allenati da Xavi Hernandez, ex con oltre 500 presenze in prima squadra - hanno raccolto 85 punti e non possono più essere raggiunti dal Real Madrid, che ne ha 71. Nel match della vittoria per il Barça sono andati a segno due volte Lewandowski, Balde e Koundé. Di Puado Joselu le reti dell'Espanyol. (ANSA).