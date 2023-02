Barcellona, Laporta: "Abbiamo salvato il club dalla rovina economica"

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi sulla situazione della società catalana: "Possiamo dire che abbiamo salvato il Barça dalla rovina economica. La salute del club sta migliorando, Abbiamo svolto un lavoro molto importante nell'area commerciale e stiamo raggiungendo il record di sponsorizzazioni e ticketing. C'è stato un aumento delle visite nel museo e nella vendita di magliette. Sono tutti indicatori che l'economia è in ripresa. Dobbiamo trovare un equilibrio finanziario e di bilancio". Sul Fair Play Finanziario: "Abbiamo ereditato un limite di stipendi superato, c'era un eccesso di 300-350 milioni che ha reso difficile la gestione sportiva. Abbiamo fatto le leve finanziarie per avere una squadra competitiva. In estate ridurremo 170 milioni di massa salariale. Siamo riusciti a ingaggiare giocatori con uno sforzo titanico. Continueremo a lavorare con abilità per poterci iscrivere e convincere LaLiga a rendere le regole più flessibili".