Barcellona, 'non c'è accordo con Rabiot'

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "L'FC Barcelona nega l'esistenza di qualsiasi tipo di accordo con il giocatore del PSG Adrien Rabiot". La frase è contenuta nel comunicato diffuso oggi dal Barcellona per mettere fine alle voci che danno come sicuro l'arrivo in Catalogna, nella prossima estate, del centrocampista che non rinnoverà il contratto con il Paris St. Germain. Va detto comunque che nel comunicato si ammette l'interessamento per il talento grande escluso, l'estate scorsa, dai 23 convocati della Francia per il Mondiale poi vinto. "In seguito alle notizie apparse in Francia - è scritto ancora nella nota -, il Barcellona afferma di non avere violato alcun regolamento riguardante la firma del giocatore del PSG. Gli unici contatti sono stati effettuati nel mese di agosto e, i più attuali, una settimana fa. In entrambi i casi, sono stati presi contatti con la dirigenza del PSG per mostrare il nostro interesse per Rabiot. Il Barcellona ha sempre voluto lavorare con la massima trasparenza con il PSG e con qualsiasi altro club".