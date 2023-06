MilanNews.it

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il Barcellona è molto interessato al profilo di Arda Guler, fantasista del Fenerbache cercato anche dal Milan. Il nuovo direttore del Barça, Deco, sta guidando la trattativa e potrebbe essere volato in Turchia per provare ad acquistare il talento classe 2005.