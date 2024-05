Barcellona, Xavi-Laporta situazione tesa ma non c'è ancora una decisione definitiva

Possibile colpo di scena nella storia tra Xavi e Barcellona. A metà stagione il tecnico dei blaugrana aveva annunciato il suo al termine del campionato, tornando sui propri passi qualche settimana fa e annunciando in conferenza che avrebbe onorato tutto il suo contratto, quindi fino al 30 giugno 2025. Per alcuni giorni si è parlato dell'ex centrocampista anche in ottica Milan: voci che non hanno mai trovato seguito dopo la decisione di rimanere ancora in Spagna.

C'è una novità delle ultime ore: dopo le parole in conferenza stampa di Xavi, l'allenatore ha parlato delle evidenti difficoltà economiche del club, il presidente Laporta starebbe per prendere la clamorosa decisione di non proseguire più con l'attuale allenatore. Lo racconta Matteo Moretto di Relevo, spiegando come il presidente del Barca sia sicuramente turbato da quanto detto dal tecnico, ma serviranno comunque ulteriori colloqui per capire qual è la strada giusta da intraprendere: al momento Xavi non ha ricevuto nessuna comunicazione e le prossime ore saranno importanti per capire come andrà a finire questa situazione.