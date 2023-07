Barcellona, Xavi: "Mbappé al Real? Non mi interessa né mi preoccupa"

MilanNews.it

Ha riportato il Barcellona sul tetto di Spagna e ora si prepara a una nuova sfida, in un mercato che sta regalando grandi novità ma che al momento non consente ai blaugrana di pensare a grandi nomi. Tra questi c'è sicuramente Kylian Mbappé, che potrebbe rinforzare i rivali del Real Madrid, ma. Xavi non fa drammi: "Abbiamo il massimo rispetto per il Real Madrid, sappiamo che si rinforzerebbero sicuramente con Kylian Mbappé. Questo però non mi interessa né mi preoccupa".