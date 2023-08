Baresi a Mediaset: "La Champions stimola e San Siro ci darà una mano. Tonali e Donnarumma? Verranno accolti nel modo giusto"

Giovedì 31 agosto 2023, al termine dei sorteggi della fase a gironi di Champions League, il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ha dichiarato a Mediaset: “Girone difficile? Quando si parte dalla terza fascia c’è il rischio di beccare un gruppo non facile. Sarà un girone impegnativo ma sarà anche stimolante sfidare queste squadre. La squadra non deve dimenticare quello che ha fatto in questi ultimi due anni, la Champions ti stimola e poi San Siro ci darà una mano: non dobbiamo dimenticare chi siamo. Abbiamo iniziato bene, i giocatori devono crederci e sanno cosa vuol dire giocare in Champions, competizione che ti trasmette qualcosa di diverso. Non mancheranno gli stimoli. L’accoglienza di San Siro a Donnarumma e Tonali? Credo che San Siro accoglierà nel modo giusto.

Sandro è andato via da poco, è giusto che venga accolto bene. Ha lasciato un bellissimo ricordo e verrà ricordato nel modo giusto. Più forte questo PSG o quello affrontato nel 1995? Quelli erano altri tempi, era un altro Milan e un altro PSG. Ha perso dei giocatori importanti ma è squadra competitiva e forte, che ambisce a grandi traguardi. Andremo in campo senza dimenticare chi siamo, dovremo avere sempre fiducia e crederci sempre. Non dobbiamo pensare e sapere di andare lontano. Taremi? Sono venuto qua, so che c’era una trattativa ma non posso dire altro":