Baresi: "Ansia per il sorteggio non ne ho, c'è curiosità. È un momento positivo"

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, si è così espresso a pianetamilan.it a margine dell'inaugurazione di Spazio Fontanelli, una zona con campi da gioco finanziata da Fondazione Milan: "Oggi è una giornata speciale. Com Fondazione Milan siamo orgogliosi e felici di aver creato questo spazio in questo quartiere, lo sport è importantissimo per i giovani e per i ragazzi. Siamo anche orgogliosi di averlo intitolato a Davide Astori; io l'ho conosciuto, un ragazzo straordinario, che sapeva trasmettere valori importanti e che può essere d'ispirazione per tanti giovani".

Che momento è oper il Milan?

"Aspettiamo il sorteggio. È un momento positivo, poi guardiamo avanti. Ansia per il sorteggio non ne ho, c'è curiosità".