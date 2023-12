Baresi: "Bella partita contro il Monza. Simic? Il Milan è attento quando c'è qualche giovane da lanciare"

vedi letture

Intervistato da Sky dopo il sorteggio dei playoff di Europa League, Franco Baresi ha parlato così della vittoria di ieri del Milan contro il Monza e dell'esordio con gol di Jan-Carlo Simic:

Sulla vittoria contro il Monza: "Abbiamo creato tanto, è stata una bella partita. Non era facile contro il Monza che se non ha fatto una grande partita è anche per merito del Milan".

Su Simic: "Bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare gol. Fa bene a tutto il club. Il Milan è attento quando c'è qualche giovane da lanciare. Sono contento per lui e anche per Camarda. Immagino la felicità della sua famiglia".