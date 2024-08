Baresi commenta il sorteggio: "Siamo curiosi. Abbiamo giocatori dalla giusta esperienza internazionale"

Franco Baresi vice-presidente onorario del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky per commentare il sorteggio di Champions League. Ricordiamo gli avversari: Liverpool, Brugge, Stella Rossa e Girona in casa. Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava. Le date saranno rese note solamente sabato 31 maggio, poiché sarà necessario far coesistere il calendario di Champions League con quello di Europa e Conference League, i cui sorteggi avverranno domani:

"Siamo tutti curiosi per vedere come andrà. Tutto nuovo, tutto diverso. Dobbiamo pensare partita per partita, tutte possono essere importanti. Anche i punti e i gol. Staremo a vedere come sarà, come reagiremo tutti. La differenza reti potrà essere determinante".

Milan più europeo che italiano?

"Difficile dirlo. Credo che il Milan debba pensare a vincere sempre, sia in Italia che all'estero. Ha certo una cultura importante in Europa, vero. Ma dobbiamo giocarcela sempre al meglio. Abbiamo giocatori con esperienza in campo internazionale e questo ci farà bene".

Sulla partenza complicata

"Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità, giocatori che possono riprendersi. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, l'atteggiamento e lo spirito non devono mai mancare. Il campionato italiano è pieno di insidie, dobbiamo stare sempre attenti. Ora resettiamo, ricominciamo e facciamo sì che vengano fuori i nostri valori".