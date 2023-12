Baresi: "E' mancata un po' di continuità finora, ma con la rosa al completo possiamo competere in ogni competizione"

vedi letture

In merito alla stagione del Milan, Franco Baresi ha dichiarato ai microfoni di Sky:

Su campionato ed Europa League: "Non bisogna scegliere, il Milan deve giocare sempre al meglio per andare più avanti possibile. In campionato dobbiamo consolidare la nostra posizione e provare a migliorarla. Dobbiamo recuperare gli infortunati, con la rosa al completo possiamo competere in ogni competizione. Non si può scegliere".

Sulla stagione del Milan: "Abbiamo avuto poca continuità, ma sapevamo che il girone di Champions era difficile. Il campionato è ancora lungo, ma al completo possiamo dare noia a tutti. Possiamo fare bene".