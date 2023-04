Baresi e Pmg Italia uniti per un veicolo indispensabile per il trasporto delle persone con disabilità e fragilità

Consentire a tutti di spostarsi liberamente sul territorio, per partecipare attivamente alla vita della società e coltivare le proprie relazioni, senza alcuna barriera legata alla disabilità, all’età o ad altre condizioni di fragilità. E’ questa la finalità che Pmg Italia Società Benefit si prefigge di raggiungere attraverso i propri progetti, che promuovono forme di autonomia e integrazione sociale delle persone con fragilità. Grazie alla Collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Pmg Italia Società Benefit e gli imprenditori del territorio, ad Auser insieme di Carnago Aps è stato consegnato - in comodato gratuito - un veicolo attrezzato dotato di pedana elettrica, indispensabile per il trasporto delle persone con disabilità e fragilità. Il veicolo verrà utilizzato dai volontari di Auser per effettuare servizi di accompagnamento spot e continuativi a visite mediche, terapie, centri diurni, attività di tempo libero, lavorative e di socializzazione. La consegna del veicolo ha avuto luogo sabato 15 aprile alla presenza della Sindaca di Carnago Barbara Carabelli, del Vice Sindaco Carlo Carabelli, della Presidente di Auser Carnago Marilena Mazzocco, e degli Sponsor che hanno contribuito a realizzare il progetto, tra cui AC Milan. Particolarmente sentito il momento del taglio del nastro, affidato proprio a Franco Baresi , Vice Presidente Onorario di AC Milan, che con questo gesto di responsabilità sociale ha espresso ancora una volta la propria sensibilità e vicinanza alle persone con fragilità e disabilità.

"Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento con una particolare attenzione all’ambiente e il coinvolgimento in percorsi di sensibilizzazione le nuove generazioni, cittadini del futuro, e forieri di grande energia positiva" - dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di Pmg Italia. "Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto, la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro dna prima ancora della trasformazione giuridica". "Il territorio e il tessuto imprenditoriale locale si sono dimostrati sensibili alle necessità delle persone più fragili, permettendoci così di mettere i nostri progetti a servizio delle persone più fragili e creando una rete tra pubblico e privato, imprenditori, terzo settore e cittadini. Questo grande lavoro di squadra - e oggi è proprio il caso di dirlo! - deve essere motivo di orgoglio per tutti!". Marco Accorsi, Vice Presidente Pmg Italia Società Benefit.

Pmg Italia Società Benefit vuole stimolare un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente e migliorare la qualità della vita, difendendo le diversità e promuovendo inclusione e integrazione. I progetti di Pmg nascono per orientare le risorse e le esigenze del pubblico e del privato verso un unico obiettivo: il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili e svantaggiati. I numeri di PMG Italia – 30 dipendenti e collaboratori in 5 sedi operative (Bolzano, Milano, Bologna, Padova, e Rimini), una flotta di oltre 900 veicoli e una rete di oltre 100 persone dedicate – la attestano come la società italiana leader del settore. L’azienda nel 2020 ha effettuato il passaggio a Società Benefit per dare un segnale di trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri stakeholder: enti locali, associazioni, sponsor, collaboratori e utenti finali.